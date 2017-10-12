"Иммошан Украина" инвестирует $50 млн в І этап трехфазного проекта Les Vignes под Одессой

ООО "Иммошан Украина" (Киев), входящее во французский холдинг Auchan, намерено в 2018 году завершить строительство первой очереди масштабного трехфазного проекта Les Vignes ("Левин", название на стадии утверждения) на пресечении прос.Глушко и прос.Жукова в Овидиополе Одесской области.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба "Ашан Ритейл Украина", концепция проекта включает строительство гипермаркета "Ашан", галереи бутиков площадью 4 тыс. кв. м, ритейл-парка (42 тыс. кв. м) и торгово-развлекательного центра (35 тыс. кв. м).

Общая площадь земельного участка под проект составляет 24 га.

Инвестиции в первый этап трехфазного проекта составят $50 млн. Он включает строительство гипермаркета "Ашан" (15 тыс. кв. м), галереи бутиков (4 тыс. кв. м) и паркинга на 3,6 тыс. машиномест.

Завершение строительства и запуск первой очереди запланированы на 2018 год.

"Реализация проекта предусматривает также строительство инфраструктурного проекта областного и городского значения – развязки на пересечении прос.Глушко и прос.Жукова. Также планируется обустроить заезды с просп.Жукова возле ж/м Радужный и с прос.Глушко", - сообщили агентству в компании "Ашан Ритейл Украина".

По данным компании, 5 октября состоялась встреча делегации "Ашан Ритейл Украина" во главе с генеральным директором Жераром Галле и главы Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым.

По ее результатам стороны договорились о взаимопартнерстве при реализации проекта, в результате которого регион получит около 1 тыс. рабочих мест.

"Мы готовы вместе с облгосадминистрацией прилагать усилия к развитию потребительского рынка и инфраструктуры Одесской области. В работе мы предпочитаем сотрудничество с украинскими производителями и поставщиками. На сегодня, компания "Ашан Украина" уже предоставила рабочие места многим сотрудникам, которые прошли предварительное обучение", - цитирует Ж.Галле пресс-служба компании.

ООО "Иммошан Украина" основано в 2007 году. Основной вид деятельности – предоставление в аренду собственного или арендованного имущества.

Согласно данным Единого госреестра, собственником 100% доли в уставном капитале компании является ООО "Галерея Ф.К.А.У."

Уставный капитал составляет 471,8 млн грн.

По состоянию на 12 октября 2017 года, "Иммошан Украина" управляет тремя торговыми галереями в Киеве: ТЦ "Ашан Петровка" и ТЦ "Ашан Беличи", ТЦ "Ашан Черниговская".

Кроме того, компания реализует проекты "Ритейл парк Петровка" рядом с гипермаркетом "Ашан Петровка" в Киеве и проект торгово-развлекательного центра Rive Gauche в Дарницком районе Киева.