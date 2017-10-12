Экономика

15:44 12.10.2017

Официальная делегация Украины отбыла в Вашингтон для участия в ежегодном собрании МВФ и группы Всемирного банка

Официальная делегация Украины отбыла в Вашингтон для участия в ежегодном собрании МВФ и группы Всемирного банка

 Официальная делегация Украины в составе руководства Национального банка, Министерства финансов и Министерства экономразвития и торговли отбыла в Вашингтон для участия в ежегодном собрании Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка.

Как сообщается на странице НБУ в Facebook, в состав официальной делегации Украины вошли исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, министр финансов Александр Данилюк, заместитель министра финансов Юрий Буца, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Я.Смолий проведет рабочие встречи с ведущими финансистами и экономистами мира, руководителями центральных банков, в числе которых - первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон, глава Центробанка Швеции Стефан Ингвес, глава Центробанка Австрии Эвальд Новотны, вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис и другие.

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