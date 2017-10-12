Экономика

15:34 12.10.2017

"Новая почта" в ІІІ кв.-2017 увеличила количество доставок на 23%

"Новая почта" в ІІІ кв.-2017 увеличила количество доставок на 23%

 Компания "Новая почта" (Киев) по результатам третьего квартала 2017 года увеличила количество доставок на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 33 млн отправлений.

"Всего за девять месяцев текущего года количество доставок "Новая почта" составило почти 100 млн отправлений и приблизилась к итоговым показателям за 2016 год", - отметили в пресс-службе компании в четверг.

Кроме того, компания готовит к запуску в эксплуатацию Национальный терминал.

"Самая большая в Украине сортировочная станция с мощным современным оборудованием позволит ускорить обработку и доставку отправлений. Планируется, что терминал заработает в штатном режиме уже до конца этого года", - добавила пресс-служба.

"Новая почта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,3 тыс. отделений, 1,4 тыс. почтоматов и 37 сортировочно-перегрузочных терминалов почти в 1 тыс. населенных пунктах. Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2016 году компания доставила более 110 млн отправлений.

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