Нефть усилила снижение после доклада МЭА

Нефть усилила падение в четверг после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), которое предупредило, что в 2018 году нефтяные цены упрутся в потолок, и негативных данных Американского института нефти (API) о резервах углеводородов в США.

Теперь трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 кв опустилась на $0,69 (1,21%) - до $56,25 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на $0,75 (1,46%) - до $50,55 за баррель.

Согласно расчетам МЭА, при текущем уровне добычи ОПЕК мировые запасы нефти не будут сокращаться в 2018 году. При этом три квартала 2018 года будут достаточно сбалансированы при неизменной добыче нефти странами ОПЕК и обычных погодных условиях. В целом в следующем году ожидается рост спроса и предложения нефти примерно на один и тот же объем, что будет способствовать росту цен на нефть.

По данным API, опубликованным в ночь на четверг, резервы нефти в США подскочили за неделю по 6 октября на 3,1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей, сообщил API.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти в США на 400 тыс. баррелей за минувшую неделю. Запасы бензина, по их оценкам, уменьшились на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,64 млн баррелей.