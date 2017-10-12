Экономика

14:50 12.10.2017

НКРЭКУ с января-2018г предлагает увеличить тариф "Энергоатома" на 14%, компания хочет на 75%

НКРЭКУ с января-2018г предлагает увеличить тариф "Энергоатома" на 14%, компания хочет на 75%

 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает с 1 января 2018 года увеличить тариф АЭС госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" на отпуск электроэнергии на 14% – с действующих 48 коп./кВт-ч до 54,71 коп./кВт-ч (без НДС).

Обсуждение проектов решений о тарифах и инвестиционной программе НАЭК на 2018 год состоялось на заседании комиссии в Киеве в четверг. Согласно процедуре, далее в течение 20 дней НКРЭКУ будет принимать предложения и замечания к проектам решений с их последующим открытым обсуждением. Утверждение тарифов и инвестиционной программы на 2018 год должно состояться в конце ноября.

 

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Согласно обнародованным на сайте НКРЭКУ материалам, комиссия также предлагает проект решения об увеличении тарифа АЭС НАЭК на производство тепловой энергии на 10,4% – с 77,14 грн/Гкал до 85,16 грн/Гкал (без НДС).

В то же время "Энергоатом" предлагает увеличить тариф компании на отпуск э/э на 75% – до 84 коп./кВт-ч, а на отпуск теплоэнергии – на 63,3%, до 125,94 грн/Гкал.

НКРЭКУ также обсудила проект решения об утверждении инвестиционной программы "Энергоатома" на 2018 год в размере 10,063 млрд грн (без НДС), что почти в 1,9 раза больше ИП-2017 (5,35 млрд грн). В то же время НАЭК предлагает утвердить компании ИП-2018 в размере 15,952 млрд грн.

Предлагаемые комиссией источники финансирования ИП-2018: амортизационные отчисления – 1 млрд 870,8 млн грн, прибыль – 3 млрд 25,6 млн грн, кредиты международных финансовых организаций (МФО) – 5 млрд 166,4 млн грн.

Прогноз отпуска электроэнергии АЭС "Энергоатома" на 2018 год согласно утвержденному профильным министерством балансу составляет 78,74 млрд кВт-ч, что на 1,7% меньше ожидаемого отпуска в 2017 году (80,138 млрд кВт-ч).

НКРЭКУ и НАЭК также предложили свои варианты двухставочного тарифа на отпуск электроэнергии в 2018 году, которую производит каскад ГЭС-ГАЭС "Энергоатома".

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые вместе с Южно-Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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