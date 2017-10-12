Украинские производители ягод и фруктов по итогам выставки в Гонконге получили предложения на поставки 80 тыс. тонн яблок

Спрос со стороны импортеров в рамках международной сельхозвыставки Asia Fruit Logistiсa в Гонконге на украинские яблока составил 80 тыс. тонн, черешню - 2 тыс. тонн.

"В целом по результатам выставки был обнаружен спрос на яблоки свежие - около 80 тыс. тонн, свежие ягоды - около 1 тыс. тонн, черешни - около 2 тыс. тонн, переработанные ягоды - около 2 тыс. тонн", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина " руководитель программы содействия экспорту Western NIS Enterprise Fund Виталий Бигдай.

По его словам, только за первый день работы выставки, которая состоялась в сентябре, украинские производители получили заказы ан поставки 34 тыс. тонн яблок урожая 2017 года, из них 14 тыс. тонн - для европейских покупателей и 20 тыс. тонн - для азиатских.

В 2017 году Украина впервые приняла участие в выставке Asia Fruit Logistiсa в Гонконге с национальным стендом.

"Благодаря выставке, украинские предприниматели расширили свои деловые контакты и получили новые экспортные заказы", - отметил В.Бигдай.

Он уточнил, что от Украины в выставке приняли участие чотире украинськие компании: кооператив "Агровесна", фермерское хозяйство "Гадз", СООО "Енограй", ООО "Галфрост".

"В прошлом году, по инициативе ассоциации "Укрсадпром", Украина начала процедуры по согласованию фитосанитарных условий на поставку плодоовощной продукции в азиатские страны. Поэтому участие в выставке стало следующим шагом в стратегии выхода украинских производителей фруктов и ягод на азиатские рынки", - пояснил руководитель программы содействия экспорту Western NIS Enterprise Fund.

В Гонконг украинские компании привезли почти 40 сортов свежих яблок, черешни, земляники, малины, смородины и голубики, а также сушеные и замороженные ягоды

Наибольший интерес к продукции проявили посетители из Индии. Один из украинских производителей получил заказ на тестовую поставку ягод для ресторанов в Австралии, которая сейчас выполняется.

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) - первый в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций с капиталом $150 млн, основанный при финансировании правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID). Он имеет более 20 лет опыта инвестирования в предприятия малого и среднего бизнеса. В общем фонд проинвестировал $168 млн в 118 компаний, что позволило привлечь $1,4 млрд в компании Украины и Молдовы.

С 2015 года фонд реализует программу технической помощи в Украине и Молдове на общую сумму $35 млн, основными элементами которой являются содействие экспорту, местное экономическое развитие, социальное инвестирование и экономическое лидерство.