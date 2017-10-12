Экономика

12:44 12.10.2017

Насалик решил принять участие в заседании НКРЭКУ

Насалик решил принять участие в заседании НКРЭКУ

 Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик решил принять участие в заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Комиссия в четверг, в частности, начала рассмотрение вопросов обсуждения тарифов для НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго" на 2018 год.

При этом И.Насалик сел в президиум, где находятся члены НКРЭКУ.

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НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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