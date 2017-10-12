ЕК готовит законопроект, распространяющий 3-й энергопакет на Nord Stream 2

Еврокомиссия собирается предложить поправки в газовое законодательство ЕС, которые предусматривают распространение норм регулирования на новые международные газопроводные проекты, в том числе Nord Stream 2, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников ЕС.

ЕК намерена предложить изменить определение газовых интерконнекторов, распространить регулирование на третьи страны. Таким образом, Третий энергопакет ЕС, который разделяет бизнес по продаже и транспортировке газа, будет распространяться на такие проекты, как Nord Stream 2.

Если законопроект будет одобрен, в переговорах с РФ о юридическом режиме для Nord Stream 2 необходимости не будет, отмечает Bloomberg.

Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его проятженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

По сообщениям европейской прессы, юристы для Совета ЕС установили, что Европейская комиссия не обладает необходимыми полномочиями для вмешательства в процесс реализации проекта "Северный поток 2" и проведения переговоров с Россией от лица отдельных государств-участников союза. Ранее в этом году Еврокомиссия обратилась в Совет ЕС за мандатом на проведение переговоров от лица Евросоюза. При этом представители Еврокомиссии утверждали, что вокруг "Северного потока 2" существует "юридический вакуум", который необходимо заполнить в ходе переговоров.