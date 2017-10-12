Экономика

11:45 12.10.2017

"Ашан Ритейл Украина" продала 20% акций сети "Фуршет"

"Ашан Ритейл Украина" продала 20% акций сети "Фуршет"

"Ашан Ритейл Украина", входящая в состав французской группы Auchan Group и оперирующая сетью гипермаркетов "Ашан" в Украине, продала принадлежащий ей 20%-ный пакет акций в украинской сети супермаркетов "Фуршет" инвестиционной компании VI2 Partners.

"Подобное решение коррелирует с глобальной стратегией "Ашан Ритейл Украина", предусматривающей развитие мультиформатности под единой маркой-вывеской. Недавний выкуп магазинов "Караван", которые постепенно перейдут под марку "Ашан", прямое тому доказательство", - сообщила пресс-служба "Ашан Ритейл Украина" в четверг.

Сумму сделки стороны не разглашают.

Auchan и украинская группа ритейла "Фуршет" подписали соглашение о партнерстве в 2007 году.

Соглашение, кроме прочего, предусматривало приобретение компанией Auchan 20% акций "Фуршета".

На момент сделки "Фуршет" являлся второй по величине розничной сетью в Украине, оперирующей 58 супермаркетами с одноименным брендом.

Сеть супермаркетов "Фуршет" по состоянию на 12 октября 2017 года состоит из 81 магазина во всех регионах Украины.

Как сообщалось, в июне 2017 года "Ашан Ритейл Украина" сообщила о подписании соглашения с украинским дистрибьютором "Караван" о выкупе его активов – 9 гипермаркетов в Украине, в которых занято 3,3 тыс. работников.

Общая площадь гипермаркетов "Караван" составляет 58 тыс. кв. м.

"Ашан Ритейл" входит в состав Auchan Holding, не котируется на бирже и объединяет семейных акционеров и сотрудников. Auchan Holding представлен в 17 странах и состоит из трех предприятий: "Ашан Ритейл", объединяющая во всех странах существующие каналы продаж продовольственных товаров (гипермаркеты, супермаркеты и е-коммерция); "Иммошан" (Immochan) и Оней Банк (Oney Banque).

Количество торговых точек компании в мире составляет более 3,7 тыс.

Группа Auchan создана в 1961 году. В 2016 году выручка Auchan Holding выросла на 0,7% – до EUR52,8 млрд, а чистая прибыль – на 18,2%, до EUR0,82 млрд.

В Украине управление гипермаркетами "Ашан" осуществляется через ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), которое было создано в 2007 году. Первый гипермаркет "Ашан" в Украине был открыт в конце марта 2008 года, сейчас сеть насчитывает 11 гипермаркетов в Украине: шесть - в Киеве, по одному - в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), Запорожье, Львове, Сокольниках (Львовская обл.) и Фонтанке (Одесская обл.). Штат сотрудников превышает 3,6 тыс. чел.

Сеть "Караван" в Украине с октября 2003 года развивали Сергей Хрипков и Андрей Гордиенко. В настоящее время сетью управляет ООО "Группа ритейла Украины" ("ГРУ", Киев), которая согласно госреестру принадлежит кипрской "Ронгейт Холдингс Лимитед", конечным бенефициарным собственником которой указан киприот Симеон Симеон.

Чистый доход "ГРУ" в 2015 году составил 3 млрд 301,69 млн грн, чистая прибыль – 14,27 млн грн, данные за 2016 год пока отсутствуют.

Международная финансовая корпорация (IFC), член Группы Всемирного банка, в начале июня сообщила о предоставлении 400 млн грн восьмилетнего кредита "Ашан Ритейл", чтобы поддержать ее долгосрочную инвестиционную программу в Украине.

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