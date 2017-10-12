Экономика

10:49 12.10.2017

Для превышения заложенного в проект госбюджета-2018 роста в 3% ВВП необходимы инвестиции - Гройсман

Для превышения заложенного в проект госбюджета-2018 роста в 3% ВВП необходимы инвестиции - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что для превышения темпов роста в 3% ВВП, которые заложены в проект государственного бюджета на 2018 год, необходимы инвестиции.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, в четверг премьер провел встречу с представителями деловых кругов Канады.

"Правительство Украины заинтересовано в развитии и успешности международного и отечественного бизнеса в Украине, и открыто для любых предложений, которые будут способствовать этому процессу", - говорится в сообщении.

В.Гройсман подчеркнул, что Канада является надежным партнером Украины, и наши страны исторически объединяют глубокие и прочные политические и экономические связи.

"Соглашение о зоне свободной торговли - это хорошая возможность углубить сотрудничество, наполнить его конкретным содержанием - через реализацию совместных проектов и привлечения инвестиций", - сказано в сообщении.

Премьер отметил, что улучшение делового и инвестиционного климата в Украине является одним из ключевых приоритетов Кабмина.

"Мы закладываем на следующий год 3% роста ВВП. Мы понимаем, что этого недостаточно, и готовы улучшить этот показатель. Но возникает вопрос привлечения инвестиций", - приводит пресс-служба слова В.Гройсмана.

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