Экономика

09:30 12.10.2017

Fitch обновило оценку стоимости металлов на ближайшие годы

Fitch обновило оценку стоимости металлов на ближайшие годы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило оценки стоимости ряда основных металлов, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

Аналитики агентства теперь исходят из того, что спотовая цена меди на LME в 2017 году в среднем будет составлять $6000 за тонну, а не $5500 за тонну, как предполагалось в феврале. При этом прогнозы на следующие два года и долгосрочную перспективу были оставлены без изменения - соответственно $6000 за тонну, $6200 за тонну и $6500 за тонну.

Оценка стоимости алюминий была повышена на 2017-2018 годы до $1900 с $1750 за тонну, на 2019 год и долгосрочную перспективу - до $1900 с $1800 за тонну.

Прогноз для никеля на текущий год был улучшен до $9700 с $9500 за тонну, а на следующие два года и долгосрочный период сохранены на уровне соответственно $10500 за тонну, $11500 за тонну и $12500 за тонну.

Как ожидается, цинк в среднем в этом году будет стоить $2700 за тонну против прежней оценки в $2400 за тонну, в 2018 году - $2800 за тонну (прогноз не менялся), в 2019 году - $2900 за тонну, а не $3000 за тонну и в долгосрочной перспективе - $2700 за тонну против $2500 за тонну.

Оценка для золота была улучшена до $1200 за унцию с $1100 за унцию на все периоды.

Для железной руды прогнозы были повышены на текущий год до $65 за тонну с $55 за тонну, на 2018-2019 годы - до $55 за тонну с $45 за тонну и на долгосрочный период - до $50 за тонну с $45 за тонну.

 

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