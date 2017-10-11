Кабмин перенес утверждение цены газа для населения на следующее заседание

Кабинет министров Украины перенес принятие решения по утверждению цены на газ для населения на следующее заседание, сообщил корреспондент агентства “Интерфакс-Украина”.

Как сообщалось, Кабинет министров должен был утвердить цену на природный газ для населения на заседании в среду, приняв изменения в постановление №187 от 22 марта 2017 года. Таким образом, цену предполагалось оставить без изменений до 1 апреля 2018 года.

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Министерство энергетики и угольной промышленности обосновало новой формулой неизменность цены на природный газ для населения до 1 апреля 2018 года. Согласно предложенному Минэнергоугля расчету, цена газа на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года составит 5223,06 грн без НДС, что всего на 5,6% больше текущей. Поскольку рассчитанная цена не превышает 10% текущей, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года.

По действующей на сегодня формуле, расчет значения цены газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017-го по 1 апреля 2018 года осуществляется за 12 календарных месяцев до месяца проведения расчета (июнь 2016 - май 2017), а Минэнергоугля предлагает изменить период расчета на апрель-октябрь, что позволит избежать изменения цен.

Постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривает коррекцию цены газ, отпускаемого в рамках специальных обязательств (населению и теплокоммунэнерго), в зависимости от изменения цены на европейском хабе.

По расчетам "Нафтогаза Украины", согласно заложенной в правительственном постановлении формуле, цена газа с октября должна вырасти ориентировочно на 19%.

Вместе с тем, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в установленный законодательством срок не обнародовало новой цены.

Против повышения цен на газ для населения выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, Кабинет министров ведет дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ), в ходе которой доказывает отсутствие оснований для повышения цены на природный газ для населения.

На этой неделе украинская делегация проводит переговоры с МВФ в Вашингтоне.