Экономика

15:37 11.10.2017

Кабмин перенес утверждение цены газа для населения на следующее заседание

Кабмин перенес утверждение цены газа для населения на следующее заседание

 Кабинет министров Украины перенес принятие решения по утверждению цены на газ для населения на следующее заседание, сообщил корреспондент агентства “Интерфакс-Украина”.

Как сообщалось, Кабинет министров должен был утвердить цену на природный газ для населения на заседании в среду, приняв изменения в постановление №187 от 22 марта 2017 года. Таким образом, цену предполагалось оставить без изменений до 1 апреля 2018 года.

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Министерство энергетики и угольной промышленности обосновало новой формулой неизменность цены на природный газ для населения до 1 апреля 2018 года. Согласно предложенному Минэнергоугля расчету, цена газа на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года составит 5223,06 грн без НДС, что всего на 5,6% больше текущей. Поскольку рассчитанная цена не превышает 10% текущей, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года.

По действующей на сегодня формуле, расчет значения цены газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017-го по 1 апреля 2018 года осуществляется за 12 календарных месяцев до месяца проведения расчета (июнь 2016 - май 2017), а Минэнергоугля предлагает изменить период расчета на апрель-октябрь, что позволит избежать изменения цен.

Постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривает коррекцию цены газ, отпускаемого в рамках специальных обязательств (населению и теплокоммунэнерго), в зависимости от изменения цены на европейском хабе.

По расчетам "Нафтогаза Украины", согласно заложенной в правительственном постановлении формуле, цена газа с октября должна вырасти ориентировочно на 19%.

Вместе с тем, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в установленный законодательством срок не обнародовало новой цены.

Против повышения цен на газ для населения выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, Кабинет министров ведет дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ), в ходе которой доказывает отсутствие оснований для повышения цены на природный газ для населения.

На этой неделе украинская делегация проводит переговоры с МВФ в Вашингтоне.

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