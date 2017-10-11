"Энергоатом" планирует подписать договор с BofA-ML о привлечении $250 млн на ЦХОЯТ до декабря 2017г

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" планирует подписать кредитное соглашение с Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML) о привлечении $250 млн на сооружение Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в конце ноября 2017 года, сообщил президент компании Юрий Недашковский.

"Я ожидаю к концу ноября, если мы все нормально отработаем, официального подписания кредитного соглашения", - сказал он журналистам в Киеве в среду.

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По его словам, в настоящее время компания находится на стадии отработки кредитного договора и соответствующего постановления Кабинета министров о предоставлении государственных гарантий.

Ю.Недашковский также сообщил, что работы по сооружению ЦХОЯТ ведутся в ранее запланированном графике. "В первой половине 2019 года ставим контейнеры на площадку. Двигаемся (согласно плану - ИФ)", - добавил глава НАЭК.

Как сообщалось, в январе 2015 года "Энергоатом" подписал с Holtec International (США) договор на разработку и внедрение модификации технологий обращения с ОЯТ стоимостью почти $300 млн.

Контракт на строительство хранилища предусматривает, что Holtec будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения ОЯТ и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены, как на блоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

Сооружение ЦХОЯТ позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время большей частью вывозится на временное хранение в РФ. ОЯТ с шести энергоблоков ВВЭР-1000 Запорожской АЭС не вывозится в РФ, а хранится в пристанционном ХОЯТ сухого контейнерного типа (СХОЯТ), введенном в эксплуатацию в 2001 году.

Утвержденный Кабинетом министров в июне-2017 проект предусматривает сооружение в Чернобыльской зоне ЦХОЯТ для реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций общей стоимостью 37,217 млрд грн. Стоимость строительных работ составит 0,446 млрд грн, оборудования – 30,456 млрд грн, другие расходы – 6,316 млрд грн. Кроме того, на сооружение объектов соцназначения планируется направить 3,722 млрд грн.

Строительство будет осуществляться на 18,2 га (с площадью промышленного участка 11,7 га) и рассчитано на 458 контейнеров HI-STORM на 16,529 тыс. отработанных тепловыделяющих сборок, из которых 388 контейнеров на 12,01 тыс. сборок – для реакторов типа ВВЭР-1000 и 70 контейнеров на 4,519 тыс. сборок ВВЭР-440.

Строительство первого пускового комплекса на четыре контейнера HI-STORM, три из которых для ВВЭР-1000, рассчитано на 30 месяцев и оценивается в 4,761 млрд грн, из которых строительство – 0,415 млрд грн, оборудование – 3,441 млрд грн, другие расходы – 0,905 млрд грн.

Второй пусковой комплекс стоимостью 2,494 млрд грн предполагает хранение уже 33 контейнеров, в том числе 28 для ВВЭР-1000. Его, как и все последующие, предполагается реализовать за 12 месяцев.

Емкость последующих пусковых комплексов составляет от 32 до 34 контейнеров за исключением четвертого, рассчитанного на 24 контейнера.

Финансовое учреждение правительства США OPIC застрахует политические риски ("BOC Coverage") по кредиту на $250 млн, привлекаемому НАЭК "Энергоатом" через Central Storage Safety Project Trust (Делавэр) на строительство ЦХОЯТ.

"Энергоатом" в настоящее время финансирует работы по ЦХОЯТ за счет предусмотренных НКРЭКУ средств в тарифе компании на отпуск электроэнергии.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.