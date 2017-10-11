ФГИ отказался от участия в собрании акционеров "Центрэнерго" по реорганизации в частное АО

Собрание акционеров ПАО "Центрэнерго" с вопросом о реорганизации из публичного в частное АО, назначенное на среду, 11 октября, не состоялось из-за отсутствия Фонда государственного имущества, на который оформлена доля государства в 78,3%.

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"Собрание не состоялось из-за отсутствия кворума: на собрание зарегистрировались акционеры, обладающие общей долей 11,94%", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников.

Как сообщалось, вопрос о такой реорганизации был внесен в повестку дня в середине сентября. Чуть ранее появилась информация о таких планах и в отношении подконтрольного государству "Турбоатома", на котором собрание было назначено на 3 октября.

После этого инвесткомпания "Драгон Капитал" и группа других участников фондового рынка обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману, экономическому блоку правительства и Фонду госимущества (ФГИ) с просьбой отказаться от планов преобразовать ПАО "Центрэнерго" и "Турбоатом" в ЧАО, которые уже одобрили наблюдательные советы этих подконтрольных государству предприятий.

"Запланированная смена юридического статуса резко снизит стоимость госпакетов акций в "Центрэнерго" и "Турбоатоме", которые превышают 75%, будет иметь ужасные последствия для функционирования отечественного фондового рынка и подорвет перспективы прозрачной и эффективной приватизации этих активов…", – пояснили фондовики.

Авторы письма отметили, что "Центрэнерго" и "Турбоатом" с рыночной капитализацией соответственно 4 млрд грн и 5 млрд грн и долей акций в свободном обращении (free float) 22% и 25% являются ведущими "голубыми фишками" фондового рынка Украины, поэтому их делистинг существенно сузит круг инвестиционных возможностей и способность инвесторов диверсифицировать свои инвестиции.

ФГИ по итогам проведенного 2 октября совещания у первого вице-премьера Степана Кубива временно воздержался от принятия решения о реорганизации "Турбоатома".

Тщательнее проанализировать решение об отказе от публичного статуса этих компаний ранее призвал регулятор рынка - Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

"Центрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 17,7 раза – до 386,87 млн грн, чистый доход – на 55,8%, до 10,7 млрд грн.