Экономика

12:59 11.10.2017

BNP Paribas откажется от инвестиций в сланцевые разработки и уголь

BNP Paribas откажется от инвестиций в сланцевые разработки и уголь

Крупнейший банк Франции BNP Paribas SA в рамках программы борьбы с изменениями климата пообещал прекратить финансирование проектов, направленных на освоение месторождений сланцевой нефти и газа и нефтеносных песков.

Как говорится в сообщении банка, он более не будет вести дела с компаниями, основой бизнеса которых является добыча нефти и газа на таких месторождениях, а также сопутствующие геологоразведочные и сбытовые операции. Кроме того, BNP Paribas не будет предоставлять средства на нефтегазовые проекты в Арктике.

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Банк отказывается и от участия в угольных шахтах или угольных электростанциях и соответствующих компаниях.

BNP сообщил, что намерен придерживаться принципов Парижского соглашения об изменении климата, принятого в 2015 году. Участники соглашения пообещали удержать повышение глобальной температуры на уровне менее двух градусов Цельсия к концу текущего столетия.

Одновременно к 2020 году банк выделит около 15 млрд евро на финансирование проектов, связанных с использованием возобновляемых источников энергии, и 100 млн евро в стартапы, занимающиеся проблемами хранения электроэнергии и энегоэффективности.

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