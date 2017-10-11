Привлечение европейской компании к управлению ГТС Украины является необходимым условием сохранения транзита

Привлечение европейской компании к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины является необходимым условием для сохранения транзита, сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на Третьем украинском газовом форуме в Киеве в среду.

"Если мы хотим создать условия, чтобы Украина оставалась транзитером газа, необходимо привлечь европейские компании к управлению", - сказал он.

Глава представительства ЕС в Украине добавил, что со стороны европейских компаний заинтересованность в этом есть.

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