Экономика

12:08 11.10.2017

Кабмин разрешил Госпогранслужбе направлять бюджетные средства на закупку вооружения и средств идентификации

Кабмин разрешил Госпогранслужбе направлять бюджетные средства на закупку вооружения и средств идентификации

Кабинет министров Украины разрешил направление бюджетных средств, которые выделены Государственной пограничной службе на повышение обороноспособности и безопасности государства, на закупку вооружения и средств идентификации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых Кабмином на заседании без обсуждения.

Данные средства также разрешено направлять на модернизацию информационно-телекоммуникационных систем, закупку и модернизацию специальной техники.

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