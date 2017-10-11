Экономика

11:59 11.10.2017

Кабмин утвердил план внедрения накопительной пенсионной системы до 2019

Кабмин утвердил план внедрения накопительной пенсионной системы до 2019

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы с необходимостью внесения законопроекта о размерах страховых взносов в накопительную систему.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, в первом квартале 2018 года планируется разработать и подать законопроект об определении размеров страховых взносов и базы начисления страхового взноса в систему накопительного пенсионного обеспечения, который должен определить правила и общие требования к программам обязательного и добровольного участия в накопительной пенсионной системе.

До конца 2017 года планируется разработать и внести в парламент законопроекты о критериях отбора негосударственных пенсионных фондов; создании условий для свободного движения капиталов и введении новых финансовых инструментов для инвестирования; обеспечении прозрачности деятельности и отчетности субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения; усовершенствовании требований к компаниям, которые управляют пенсионными активами; определении правил отбора и смены негосударственного пенсионного фонда, в котором учитываются взносы в накопительную пенсионную систему.

До апреля 2018 года в Верховную Раду планируется подать законопроекты о гарантировании прав участников накопительной пенсионной системы

Кроме того, до 2018 года планируется внести в парламент законопроект о перераспределении полномочий между Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в сфере регулирования деятельности субъектов негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе с учетом необходимости введения надзора за деятельностью субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения на основании оценки рисков.

Как сообщалось, 11 октября вступил в силу закон о пенсионной реформе, который предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Закон предусматривает введение с 1 января 2019 года накопительной пенсионной системы.

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