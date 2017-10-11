Кабмин утвердил план внедрения накопительной пенсионной системы до 2019

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы с необходимостью внесения законопроекта о размерах страховых взносов в накопительную систему.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, в первом квартале 2018 года планируется разработать и подать законопроект об определении размеров страховых взносов и базы начисления страхового взноса в систему накопительного пенсионного обеспечения, который должен определить правила и общие требования к программам обязательного и добровольного участия в накопительной пенсионной системе.

До конца 2017 года планируется разработать и внести в парламент законопроекты о критериях отбора негосударственных пенсионных фондов; создании условий для свободного движения капиталов и введении новых финансовых инструментов для инвестирования; обеспечении прозрачности деятельности и отчетности субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения; усовершенствовании требований к компаниям, которые управляют пенсионными активами; определении правил отбора и смены негосударственного пенсионного фонда, в котором учитываются взносы в накопительную пенсионную систему.

До апреля 2018 года в Верховную Раду планируется подать законопроекты о гарантировании прав участников накопительной пенсионной системы

Кроме того, до 2018 года планируется внести в парламент законопроект о перераспределении полномочий между Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в сфере регулирования деятельности субъектов негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе с учетом необходимости введения надзора за деятельностью субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения на основании оценки рисков.

Как сообщалось, 11 октября вступил в силу закон о пенсионной реформе, который предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Закон предусматривает введение с 1 января 2019 года накопительной пенсионной системы.