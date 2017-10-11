Экономика

11:56 11.10.2017

Кабмин утвердил отчуждение основных фондов “Газа Украины”

Кабмин утвердил отчуждение основных фондов “Газа Украины”

Кабинет министров согласовал отчуждение основных фондов дочерней компании “Газ Украины” Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду с учетом замечаний Министерства финансов и с согласованием с Министерством энергетики и угольной промышленности.

Как отмечается в экспертном заключении к проекту распоряжения, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", речь идет об объектах основных фондов, которые не используются для транспортирования нефти и газа или хранения в подземных газохранилищах.

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