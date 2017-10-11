Кабмин утвердил отчуждение основных фондов “Газа Украины”

Кабинет министров согласовал отчуждение основных фондов дочерней компании “Газ Украины” Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду с учетом замечаний Министерства финансов и с согласованием с Министерством энергетики и угольной промышленности.

Как отмечается в экспертном заключении к проекту распоряжения, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", речь идет об объектах основных фондов, которые не используются для транспортирования нефти и газа или хранения в подземных газохранилищах.