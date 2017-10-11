"Энергоатом" отобрал "СК Укрбудмонтаж" для строительства ЦХОЯТ за 929 млн грн

ООО "СК Укрбудмонтаж" (Киев) выиграло тендер НАЭК "Энергоатом" на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) по процедуре конкурентного диалога, предложив цену 928,997 млн грн

Согласно данным в системе госзакупок ProZorro, срок выполнения договора - два года.

За участие в этой закупке также боролись ЧАО "Укрэнергомонтаж" и корпорация "Укртрансбуд".

"СК Укрбудмонтаж", согласно информации на ее сайте, крупная строительная компания, выполняющая весь спектр строительно-монтажных работ в гражданской, энергетической и промышленной сферах.

"СК Укрбудмонтаж" в 2016 году увеличила доход в 56 раз по сравнению с 2015 годом – до 508,1 млн грн, получив чистую прибыль 320,1 млн грн, в то время как 2015 год компания завершила с чистым убытком в 4,9 млн грн.

Согласно госреестру, конечным бенефициаром компании с долей 99% является Наталия Мыкытась, жена народного депутата Максима Мыкытася.