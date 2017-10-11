ФГИ запланировал повторное выставление на продажу ОПЗ и блокпакетов энергокомпаний на декабрь-2017

Фонд государственного имущества наметил на декабрь этого года третью попытку продажи на конкурсе 99,567% акций ПАО "Одесский припортовый завод" и вторую – продажи на фондовой бирже блокпакетов по 25%+1 акция ПАО "Донбассэнерго", Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

Соответствующие изменения внесены в план-график выставления объектов на продажу в 2017 году приказом Фонда от 5 октября, который опубликован в газете "Ведомости приватизации" в среду.

Согласно ему, в случае одобрения правительством в октябре могут быть предложены к продаже 99,928% акций ЧАО "Днепровская ТЭЦ", в ноябре – 99,833% ЧАО "Херсонская ТЭЦ" и 68,009% ПАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК), а в декабре – 99,999% ОАО "Ориана".

Помимо того, ФГИ в среду объявил о проведении 1 ноября торгов на фондовой бирже "ИННЭКС" по продаже 99,953% акций ЧАО "Укрпапирпром" по стартовой цене 4,464 млн грн.

Как сообщалось, Украина дважды в 2016 году выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.

Блокпакеты "Донбассэнерго", "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" предлагались к продаже на биржах в августе этого года по начальной цене соответственно 669,2 млн грн, 631,3 млн грн и 370,2 млн грн, однако покупатели на них отсутствовали.

Выставлению на продажу этих объектов должна предшествовать их новая оценка.