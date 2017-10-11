Экономика

10:37 11.10.2017

"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" по итогам Стокгольмского арбитража "миллиарды долларов"

"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" по итогам Стокгольмского арбитража "миллиарды долларов"

Итоговым результатом рассмотрения взаимных споров НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" с точки зрения финансовых претензий станет уплата российской компанией крупной суммы "Нафтогазу", исчисляемой миллиардами долларов, прогнозирует главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Мы ожидаем, что "Газпром" будет выплачивать нам очень значительную сумму. Речь идет о миллиардах долларов, если не о сумме более десяти миллиардов", - сказал он в интервью DW.

 

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"Мы не ожидаем, что в результате этого процесса, если взять и иск по купле-продаже, и иск о транзите, мы в итоге что-то будем платить "Газпрому", - подчеркнул Ю.Витренко.

В то же время он затруднился назвать более точную сумму возможных выплат, отметив, что существует слишком много калькуляций возможных расчетов в зависимости от того, какие типы контрактов возьмет за основу арбитраж, так как компании-участники спора самостоятельно не смогли договориться об этом.

Коммерческий директор "Нафтогаза" считает, что имеющему значительные активы за рубежом "Газпрому" придется выполнить решение суда об уплате средств, а поданная им апелляция не будет удовлетворена.

Ю.Витренко также сказал, что "Нафтогаз" не ожидает новых договоренностей с "Газпромом" о покупке у него газа после решения арбитража.

"Вопрос о новых договоренностях уже не стоит. Или будет такое решение арбитража по покупке газа у "Газпрома" со стороны "Нафтогаза" (по подписанному в 2009 году 10-летнему контракту – ИФ), которое действительно можно будет выполнить и стороны будут выполнять, или такого решения не будет", - сказал главный коммерческий директор НАК.

Ранее он сообщил, что Стокгольмский арбитраж 10 октября завершил слушания в рамках тяжбы НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром", а официальные сроки вынесения решения – до конца ноября текущего года.

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