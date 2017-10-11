Экономика

09:30 11.10.2017

Украина за 9 мес.-2017 сократила производство молока на 0,9%, яиц - увеличила на 1,6%

Украина за 9 мес.-2017 сократила производство молока на 0,9%, яиц - увеличила на 1,6%

Производство молока в Украине в январе-сентябре 2017 года (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО) сократилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 8,109 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики, производство яиц за девять месяцев 2017 года возросло на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 12,117 млрд шт.

Производство мяса (в живом весе) за указанный период возросло на 0,1% - до 2,275 млн тонн.

Как сообщалось со ссылкой на статданные, производство молока в Украине в 2016 году сократилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 10,382 млн тонн, яиц – на 10% - до 15,1 млрд шт. В 2016 году мяса (в живом весе) в стране было произведено 2,324 млн тонн - на 0,04% больше, чем в 2015 году.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Поголовье КРС в Украине за 9 мес.-2017 сократилось на 0,5%, свиней - на 9,3%, птицы возросло 3,2%

Инфляция в сентябре подскочила до 2% и в годовом измерении ускорилась до 16,4%

Украина за 7 мес. импортировала 7,8 млрд куб. м газа на $1,78 млрд

Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 8 мес. увеличились на 22,3%

Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7%

Госстат ухудшил оценку роста ВВП Украины во II кв.-2017 ко II кв.-2016 с 2,4% до 2,3%

Украина не намерена ограничивать экспорт мяса - Гройсман

Украина за 8 мес.-2017 сократила производство молока на 0,9%, яиц - увеличила на 0,5%

Дефляция в Украине в августе составила 0,1%

Цена на мясо снизится в ближайшие недели – Гройсман

ПОСЛЕДНЕЕ

ФРУ предлагает повышать грузовые ж/д тарифы в 2017г. на 8,4% и в 2018г. - на 9%

"Метинвест" за 6 мес. нарастил капинвестиции на 66%

Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС

Азиатские индексы растут в среду

ХАРП заключил годовой контракт на поставку подшипниковой продукции для болгарской MetalAgro AD

"Метинвест" в I полугодии-2017 сократил чистую прибыль на 20%

Нефть продолжает дорожать,

Фондовые индексы Европы, за исключением британского индикатора, снизились во вторник

Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Одесская область планирует завершить уборочную кампанию-2017 с валовым результатом 4,3 млн. тонн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА