Экономика

09:09 11.10.2017

Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Стокгольмский арбитраж 10 октября завершил слушания в рамках тяжбы НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" по контракту на поставку газа, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Слушания сегодня (10 октября – ИФ) закончились. Аргументы наших юристов, экспертов и свидетелей были убедительны… Для (будьмо) был повод", – написал он в ночь на среду на своей странице в Facebook.

Ю.Витренко еще раз подтвердил, что официальные сроки вынесения Стокгольмским арбитражем решения – до конца ноября текущего года.

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