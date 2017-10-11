Одесская область планирует завершить уборочную кампанию-2017 с валовым результатом 4,3 млн. тонн

Валовой сбор зерна в Одесской области в 2017 году ожидается на уровне 4,3 млн. тонн.

Как сообщает пресс-служба Одесской обладминистрации со ссылкой на начальника управления аграрной политики ОГА Ивана Петрива, в настоящее время собрано 93% урожая.

При этом в ОГА констатируют проблемы с посевом зерновых под урожай следующего года.

"Три месяца на юге региона не было длительных дождей. Как следствие, аграрии получили очень сухую землю. Пока они засеяли только половину культур. Однако две трети посевной площади обещают наполнить до конца октября", - отметили в ОГА.

Последние годы валовый сбор зерновых в Одесской области колебался в районе 3 млн. тонн. Так, в 2014 году он составил 3,1 млн. тонн, в 2013 году - около 3,2 млн. тонн.