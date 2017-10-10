Экономика

17:59 10.10.2017

Набсовет "Укрнафты" избрал членами правления выходцев с ТНК и "Киевстара"

Набсовет "Укрнафты" избрал членами правления выходцев с ТНК и "Киевстара"

Наблюдательный совет (НС) ПАО "Укрнафта" назначил членами правления Олега Геза и Елену Кропивянскую, сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.

О.Гез с 2016 года занимал должность директора департамента планирования и контроля эффективности "Укрнафты" (теперь он будет исполнительным вице-президентом по сбыту). До того работал в VDS, "ТНК-Индастриз".

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Е.Кропивянская с 2016 занимает пост исполнительного вице-президента по работе с персоналом "Укрнафты" (который сохранится за ней). Ранее работала в ГФС и в "Киевстаре".

При этом, по решению НС, Геннадий Радченко уволен с поста члена правления, исполнительного вице-президента по социальному и экологическому развитию.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

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