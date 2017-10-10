Минэнергоугля обосновало новой формулой неизменность цены газа для населения до 1 апреля 2018 года

Министерство энергетики и угольной промышленности обосновало новой формулой неизменность цены на природный газ для населения до 1 апреля 2018 года.

Согласно сообщению Минэнергоугля в соцсети Facebook, необходимые изменения в постановление №187 от 22 марта 2017 года будут вынесены на рассмотрение Кабинета министров.

"Согласно предложенному Минэнергоугля расчету цена газа на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года составит 5223,06 грн без НДС, что всего на 5,6% больше текущей цены. Поскольку рассчитанная цена не превышает 10% текущей цены, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года", - отмечено в сообщении.

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По действующей на сегодня формуле расчет значения цены газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017-го по 1 апреля 2018 года осуществляется за 12 календарных месяцев до месяца проведения расчета (июнь 2016 - май 2017), а Минэнергоугля предлагает изменить этот период на апрель 2016-го – октябрь 2016 года и апрель 2017-го – июль 2017 года, что позволит избежать изменения цен.

"Текущая цена природного газа на уровне 4942 грн (в которой торговая надбавка НАК "Нафтогаз Украины" составляет 93 грн, или 1,917%) позволяет НАК в полной мере осуществлять выполнение возложенных на нее специальных обязанностей, не приводит к убыткам и не требует дополнительных дотаций и компенсаций из государственного бюджета", - убеждены в министерстве.

Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривает коррекцию цены газа отпускаемого в рамках специальных обязательств (населению и теплокоммунэнерго) в зависимости от изменения цены на европейском хабе.

Расчеты "Нафтогаза Украины" показывают, что согласно формуле, заложенной в постановлении Кабмина, цена газа с октября должна вырасти ориентировочно на 19%.

Вместе с тем, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в установленный законодательством срок не обнародовал новой цены.

Против повышения цен на газ для населения выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, Кабинет министров ведет дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ), в ходе которой доказывает отсутствие оснований для повышения цены на природный газ для населения.

На этой неделе украинская делегация проводит переговоры с МВФ в Вашингтоне.