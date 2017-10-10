Экономика

17:38 10.10.2017

МЭРТ официально подтвердил введение ЕЭК антидемпинговой пошлины на горячекатаные уголки "Метинвеста" с 4 ноября в размере 37,89%

МЭРТ официально подтвердил введение ЕЭК антидемпинговой пошлины на горячекатаные уголки "Метинвеста" с 4 ноября в размере 37,89%

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) официально подтвердило введение Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) пятилетней антидемпинговой пошлины на горячекатаные уголки группы "Метнивест" в размере 37,89%

Согласно сообщению на сайте ведомства во вторник, ЕЭК приняла решение о применении сроком на 4 года 8 месяцев антидемпинговых мер по импорту в страны Евразийского экономического союза уголков стальных горячекатаных происхождением из Украины, которые классифицируются по кодам 7216210000, 7216401000, 7216501000, 7216509900 и 7228701000.

В соответствии с решением, с 4 ноября 2017 года будет взиматься пошлина в отношении продукции Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ) и меткомбината "Азовсталь" в размере 37,89%.

Как сообщалось, в августе прошлого года комиссия ЕЭК начала расследование в отношении украинских уголков по итогам рассмотрения заявлений двух заводов Evraz - "Евраз ЗСМК" и "Евраз НТМК", а также "Магнитогорского металлургического комбината" и "Северстали, на долю которых в период с января 2013 года по март 2016 года приходилось 90,6% от общего объема производства горячекатаных уголков в ЕАЭС.

Влияние демпингового импорта ухудшило производственные и финансово-экономические показатели металлургической отрасли экономики ЕАЭС. Например, объем производства в отрасли в период расследования снизился на 14,4% по сравнению с аналогичным предшествующим периодом, объем реализации - на 11,8%, прибыли - на 50,3%, доходность от использования основных средств упала в 2,5 раза, говорится в сообщении комиссии.

"Азовсталь" и ЕМЗ входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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