Экономика

17:10 10.10.2017

МЭРТ приступил к изучению проекта энергомоста "Украина-ЕС" стоимостью EUR 243,5 млн

МЭРТ приступил к изучению проекта энергомоста "Украина-ЕС" стоимостью EUR 243,5 млн

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) начало изучение проекта энергетического моста "Украина-ЕС" стоимостью EUR243,5 млн, предусматривающего выдачу мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, сообщил первый вице-премьер, глава МЭРТ Степан Кубив по итогам встречи с представителями консорциума компаний Westinghouse, Polenergia и EDF.

"Энергетический мост "Украина-ЕС" может стать первым проектом государственно-частного партнерства (ГЧП), который будет воплощаться в соответствии с обновленным законодательством о ГЧП. Его воплощение будет способствовать интеграции энергетической системы Украины в европейскую энергосистему ENTSO-E и станет возможностью для экспорта украинской атомной электроэнергии", - написал он на своей странице в Facebook.

По его оценке, от реализации проекта госбюджет страны сможет получить порядка EUR2,9 млрд налогов и дивидендов.

Ранее консорциум компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited направил Минэнергоугля концептуальную записку и технико-экономическое обоснование осуществления государственно-частного партнерства по проекту энергомоста.

По данным Минэнергоугля, рабочая группа по реализации проекта одобрила выводы по итогам анализа эффективности осуществления проекта и направила их МЭРТ для согласования. Кроме того, профильная секция Научно-технического совета Минэнергоугля согласовала схему подключения блока №2 ХАЭС к европейской энергосистеме.

Как сообщалось, решение о реализации проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС" правительство приняло в июне 2015 года. Для его реализации, в частности, необходимо восстановить ЛЭП 750 кВ ХАЭС-Жешув (Польша). В зону ответственности НАЭК "Энергоатом" относится модернизация блока №2 ХАЭС, его подключение к "Бурштынскому острову" и обеспечение резерва собственных нужд энергоблока при работе на ENTSO-E.

Проект энергомоста предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС. Получаемые за счет экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.

Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетишин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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