Экономика

16:58 10.10.2017

ЕС не имеет правовых возможностей остановить "Северный поток 2"

ЕС не имеет правовых возможностей остановить "Северный поток 2"

Евросоюз не заинтересован в развитии газопровода Nord Stream 2, однако у ЕС нет правовых возможностей остановить этот проект, заявила ответственная за конкуренцию еврокомиссар Маргрет Вестагер.

"Как сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, проект "Северный поток" не является проектом европейского интереса. Я считаю, мы признали, что у нас нет правовых средств, чтобы предотвратить проект. Но у нас есть правовое основание обеспечить, чтобы "Северный поток" не был в правовом вакууме. Если что-то произойдет, то было бы очень хорошо иметь соглашение, что делать с инфраструктурой", - сказала М.Вестагер на пресс-конференции в Вильнюсе во вторник.

Литва считает, что проект, который развивают российский "Газпром" и еще несколько европейских компаний, увеличит зависимость Европы от российского газа и нанесет удар по Украине как по транзитному государству.

 

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Развивающие "Северный поток 2" компании хотят, чтобы газопровод проходил по дну Балтийского моря и пересекал территориальные воды Дании до выхода на Германию.

Ответственный за политику в области климата и энергетику член Еврокомиссии Мигель Ариас Каньете недавно заявил, что "Северный поток 2" не соответствует целям энергетической политики ЕС.

Сторонники газопровода говорят, что он позволит снизить цены на газ в Европе.

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