Экономика

16:50 10.10.2017

Омелян удивлен письмом премьера в НАБУ с просьбой проверки его действий в переговорах с Ryanair

Омелян удивлен письмом премьера в НАБУ с просьбой проверки его действий в переговорах с Ryanair

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян удивлен фактом наличия письма премьер-министра Владимира Гройсмана в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой проверить его и главы аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина действия в процессе рассмотрения предложений и проведения переговоров с ирландским лоу-костом Ryanair.

"Относительно ситуации с Ryanair - я имел возможность видеть эту публикацию. Я очень надеюсь, что этого письма со стороны правительства не было. А то получается удивительная ситуация, когда, с одной стороны, мы имеем единую позицию президента, премьер-министра и профильного министра, что лоу-косты необходимо в Украину заводить, а в то же время подают письмо в НАБУ с просьбой проверить действия", - сказал он в ходе брифинга в Киеве во вторник.

Относительно работы ирландского лоу-коста и заявленного сокращения его операций, министр отметил, что речь идет об отмене очень незначительного количества рейсов.

"Если авиакомпания перевозит 128 млн пассажиров, и имеет проблемы с перевозкой нескольких тысяч, то это процент на уровне статистической погрешности. Я думаю, что они переживут это абсолютно спокойно", - сказал он.

Ранее, издание "Экономическая правда" сообщило, что НАБУ не начинало досудебное расследование из-за скандала вокруг переговоров с авиаперевозчиком Ryanair по обращению премьер-министра Владимира Гройсмана. Издание опубликовало скрин-шоты письма премьера и ответа НАБУ проекту "Марлин".

Так, в скрин-шоте письма НАБУ указывается, что Бюро получило письмо Кабинета министров относительно проверки информации на наличие обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, в действиях министра инфраструктуры и генерального директора ГП "Международный аэропорт "Борисполь" во время рассмотрения предложений, проведения переговоров и подписания документов с авиакомпанией "Ryanair, однако ведомости в Реестр досудебных расследований не вносились и само расследование не начиналось.

В самом же письме правительства, скрин-шот которого также обнародовало издание, не говорится об уголовных преступлениях, а указана просьба принять меры по проведению проверки, изучить вопрос относительно прозрачности подписания документов во время переговоров с лоу-костом и дать правовую оценку действиям министра и главы аэропорта, которые были ими предприняты в процессе переговоров с авиаперевозчиком.

Между тем, еще 12 июля В.Гройсман поручил привлечь НАБУ к оценке переговорного процесса с ирландским лоу-кост авиаперевозчиком Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

"В последние дни СМИ обсуждают тему изменения планов ирландской авиакомпании Ryanair по выходу на украинский рынок. Ситуация получила широкую огласку и даже политическую окраску. И пока политики выясняют, кто виноват, страдает наш пассажир. С целью разрешения ситуации я провел специальное совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций", - сообщил тогда премьер на своей странице в сети Facebook.

По его словам, участники совещания единогласно приняли ряд решений, среди которых - обратиться в НАБУ и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) относительно оценки всего хода переговорного процесса с участием Мининфраструктуры и аэропорта "Борисполь" на предмет соблюдения законодательства и условий конкуренции; возобновить переговорный процесс с Ryanair, к которому совместно с Мининфраструктуры и аэропортом "Борисполь" привлечь директора Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака.

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