Diageo восстановит 2 завода виски в Шотландии из-за дефицита предложения

Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, вложит 35 млн фунтов стерлингов ($46 млн) в восстановление двух старинных предприятий по производству виски в Шотландии, которые были закрыты с 1983 года, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что работы на винокурнях в Порт-Эллене и Броре, которые славились торфяным односолодовым виски, будут завершены к 2020 году.

Причиной такого решения стал высокий спрос на виски из Шотландии по всему миру, для удовлетворения которого не хватает существующих мощностей. По данным Шотландской ассоциации виски (SWA), продажи сингл-молта подскочили с 47 млн бутылок в 2002 году до 114 млн бутылок в 2016 году, в прошлом году экспортная выручка впервые превысила 1 млрд фунтов.

Восстановленные винокурни войдут в число самых небольших предприятий Diageo, объемы производства каждой не превысят 800 тыс. литров в год. Однако эксперты считают, что они помогут улучшить ситуацию в наиболее дорогих сегментах рынка.

Шотландское законодательство обязывает производителей выдерживать скотч не менее трех лет. Diageo сообщает, что новые сорта будут не менее чем 12-летней выдержки.

Отрицательным последствием восстановления производства виски Port-Ellen и Brora может стать снижение цен на винтажные бутылки этих винокурен, заявил CNN один из создателей брокерского сервиса Rare Whisky 101 Энди Симпсон. Сейчас каждая бутылка может принести владельцу несколько тысяч долларов, добавил он.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Продукция компании реализуется в 180 странах мира, офисы работают в 80 странах. Штат Diageo превышает 25 тыс. человек.

Diageo производит крепкие алкогольные напитки, вино и пиво под брендами Smirnoff, Guinness, Baileys, Captain Morgan и др., в том числе ей принадлежат марки виски Johnnie Walker, Talisker и Lagavullin. Уполномоченным импортером алкогольных брендов Diageo в РФ является ЗАО "Д Дистрибьюшен", 100% акций которого принадлежит Diageo.