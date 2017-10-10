"Укравтодор" подписал контракты с китайским подрядчиком по ремонту двух доро

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписало контракты на выполнение ремонтных работ на участках украинских автомобильных дорог с китайской компанией Xinjiang Communications Construction Group Co., LTD.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", подписание контрактов состоялось в Министерстве инфраструктуры Украины во вторник в присутствии министра Владимира Омеляна.

Указанные контракты подписаны в рамках проекта "Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения" между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Первый проект – выполнение ремонта с улучшением безопасности на дороге М-12 Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка. Тендер был оглашен 16 июня 2016 года. Победитель отобран – 14 августа 2017 года. Сумма контракта - $38,485 млн (с НДС). Срок выполнения работ – 18 месяцев плюс 12 месяцев – период ответственности за дефекты. Дата начала работ будет определена инженером по технадзору (ориентировочно в начале 2018 года).

Второй проект – реконструкция и капремонт дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке км210+000 – км333+250 (Лубны-Полтава, отдельными участками). Будут проводиться работы, которые остались после расторжения контракта с итальянской Todini.

Тендер был оглашен 21 апреля 2017 года, победитель определен 14 августа. Сумма контракта - $57,299 млн (с НДС). Срок выполнения работ – восемь месяцев плюс 24 месяца – период ответственности за дефекты.

"Чрезвычайно важный момент: это первый опыт китайской компании в Украине. Это фактически возобновление сотрудничества с международными финансовыми организациями. Мы уже имеем опыт работы с китайскими компаниями в дноуглублении, и думаю, опыт в дорожной сфере будет также успешным", - сказал В.Омелян после церемонии подписания контрактов.

Как сообщалось, "Укравтодор" в апреле 2017 года объявил тендер на выполнения работ реконструкции автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Лубны-Полтава из-за прекращения действия контрактов с компанией Todini Costruzioni Generali (Италия).

Проект реализуется за счет средств кредита ВБ в рамках "Второго проекта улучшения дорог и безопасности движения".

Компании-претенденты должны были продемонстрировать среднегодовой строительный оборот в сумме $135 млн в качестве главного подрядчика в течение последних пяти лет (2012-2016 годы). Кроме того, они должны были иметь опыт не менее пяти лет выполнения успешно реализованных строительных контрактов в роли главного подрядчика: минимум два контракта минимальной стоимостью $48 млн каждый и, по крайней мере, один контракт минимальной стоимостью $96 млн.

Киев. 10 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписало контракты на выполнение ремонтных работ на участках украинских автомобильных дорог с китайской компанией Xinjiang Communications Construction Group Co., LTD.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", подписание контрактов состоялось в Министерстве инфраструктуры Украины во вторник в присутствии министра Владимира Омеляна.

Указанные контракты подписаны в рамках проекта "Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения" между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Первый проект – выполнение ремонта с улучшением безопасности на дороге М-12 Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка. Тендер был оглашен 16 июня 2016 года. Победитель отобран – 14 августа 2017 года. Сумма контракта - $38,485 млн (с НДС). Срок выполнения работ – 18 месяцев плюс 12 месяцев – период ответственности за дефекты. Дата начала работ будет определена инженером по технадзору (ориентировочно в начале 2018 года).

Второй проект – реконструкция и капремонт дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке км210+000 – км333+250 (Лубны-Полтава, отдельными участками). Будут проводиться работы, которые остались после расторжения контракта с итальянской Todini.

Тендер был оглашен 21 апреля 2017 года, победитель определен 14 августа. Сумма контракта - $57,299 млн (с НДС). Срок выполнения работ – восемь месяцев плюс 24 месяца – период ответственности за дефекты.

"Чрезвычайно важный момент: это первый опыт китайской компании в Украине. Это фактически возобновление сотрудничества с международными финансовыми организациями. Мы уже имеем опыт работы с китайскими компаниями в дноуглублении, и думаю, опыт в дорожной сфере будет также успешным", - сказал В.Омелян после церемонии подписания контрактов.

Как сообщалось, "Укравтодор" в апреле 2017 года объявил тендер на выполнения работ реконструкции автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Лубны-Полтава из-за прекращения действия контрактов с компанией Todini Costruzioni Generali (Италия).

Проект реализуется за счет средств кредита ВБ в рамках "Второго проекта улучшения дорог и безопасности движения".

Компании-претенденты должны были продемонстрировать среднегодовой строительный оборот в сумме $135 млн в качестве главного подрядчика в течение последних пяти лет (2012-2016 годы). Кроме того, они должны были иметь опыт не менее пяти лет выполнения успешно реализованных строительных контрактов в роли главного подрядчика: минимум два контракта минимальной стоимостью $48 млн каждый и, по крайней мере, один контракт минимальной стоимостью $96 млн.