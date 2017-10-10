Wal-Mart выкупит акции на $20 млрд, ожидает роста прибыли и выручки в следующем фингоду

Американская Wal-Mart Stores Inc., крупнейшая в мире компания розничной торговли, объявила о новой программе выкупа акций объемом $20 млрд, а также обнародовала прогнозы прибыли и выручки на следующий финансовый год.

В сообщении Wal-Mart отмечается, что новая программа выкупа акций сменит действующую и будет реализована в течение двух лет.

Компания подтвердила прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод, завершающийся в январе 2018 года, на уровне $4,3-4,4 в расчете на акцию. В 2019 фингоду прибыль Wal-Mart вырастет примерно на 5%, прогнозируют в компании.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют прибыль Wal-Mart в этом фингоду на уровне $4,37 на акцию, в следующем - $4,63 на акцию, что предусматривает рост на 5,9%.

Выручка в 2019 фингоду увеличится на 3%, прогнозируют в компании. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагает, что выручка ритейлера в текущем фингоду составит $495,6 млрд, а в следующем повысится на 2,5%, до $507,8 млрд.

В сообщении Wal-Mart отмечается, что приоритетом для нее является развитие электронной торговли, а не открытие новых магазинов.

Компания ожидает, что ее онлайн-продажи в США в предстоящем фингоду увеличатся на 40%.

"Мы видим хороший импульс к росту бизнеса, мы реализуем нашу стратегию и быстро продвигаемся вперед в плане завоевания клиентов, которые сегодня больше, чем когда либо, используют инструменты, позволяющие им экономить время и деньги", - заявил главный исполнительный директор Wal-Mart Даг МакМиллон.

Акции Wal-Mart на предварительных торгах во вторник подорожали на 2%, за последние три месяца их стоимость выросла на 10%.