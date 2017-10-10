Экономика

15:34 10.10.2017

Совет ОРЭ планирует закрепить приоритет блоков ТЭС на газовой группе угля перед "антрацитными"

Совет ОРЭ планирует закрепить приоритет блоков ТЭС на газовой группе угля перед "антрацитными"

Совет оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) планирует закрепить приоритет блоков ТЭС, работающих на газовой группе угля перед блоками, использующими антрацит.

Соответствующий проект изменений к Правилам ОРЭ утвержден советом рынка 20 сентября.

Согласно документу, блоки ТЭС, использующие газовую группу угля, будут включаться в работу в первую очередь, по сравнению с "антрацитными", вне зависимости от ценовой конкуренции.

В "Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг" критикуют такое решение, указывая на существующий в Украине дефицит угля не только антрацитовой, но и газовой группы.

Как сообщалось, ранее приоритетность включения блоков ТЭС на газовой группе угля обеспечивалась через механизм чрезвычайных мер в энергетике.

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