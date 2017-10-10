Экономика

15:01 10.10.2017

АМКУ разрешил бизнесмену Елдару Иукуридзе получить контроль над "Промышленно-торговой компанией Шабо"

АМКУ разрешил бизнесмену Елдару Иукуридзе получить контроль над "Промышленно-торговой компанией Шабо"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил гражданину Украины Елдару Иукуридзе приобрести контроль над ООО "Промышленно-торговая компания Шабо" (Одесская обл.).

Согласно сообщению на сайте АМКУ, концентрация заключается в приобретении Е.Иукуридзе контроля над компанией путем выкупа "Промышленно-торговой компанией Шабо" доли компании Chabag 1822 SA в собственном уставном капитале

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), Е.Иукуридзе также является конечным бенефициаром ООО "Агрофирма Шабо" (Одесская обл.), которое занимается выращиванием винограда на территории Одесской области.

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", чистая прибыль "Промышленно-торговой компании Шабо" за 2016 год сократилась в 13 раз по сравнению с 2015 годом – до 1,998 млн грн, чистый доход вырос на 4,7% - до 792, 282 млн грн.

Компания "Шабо" создана в 2003 году. Занимается выращиванием и переработкой винограда, производство и реализацией алкогольной продукции под ТМ Shabo.

С 2005 года "Шабо" производит коньяки и бренди, с 2013 года - виноградную водку Shabo. Производственные мощности комплекса обеспечивают полный цикл производства крепких алкогольных напитков виноградного происхождения.

Отделение приема и переработки винограда компании имеет общую площадь - почти 1,3 тыс. кв. м, за сезон может перерабатывать более 20 тыс. тонн винограда красных и белых сортов.

Общая площадь винохранилища "Шабо" составляет около 10 тыс. кв. м, здесь одновременно может храниться более5 млн литров вина.

Ежегодно компания производит почти 50 млн бутылок, имеет более 80 наименований продукции Shabo, поставляет свою продукцию на экспорт.

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