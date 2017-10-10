В сентябре снизились цены на длинный прокат

Рост ценового тренда длинного проката в регионах в августе - первой половине сентября 2017 года сменился падением котировок во второй половине сентября на $60-95, сообщается в пресс-релизе госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ) во вторник.

При этом отмечается, что причиной негативных тенденций послужило падение цен на лом в ЕС, США и Турции. Так, в Турции котировки лома на импортном рынке после первой декады сентября упали на $56 до $298/т cfr.

Важным фактором формирования негативных ожиданий на рынке стало снижение спроса в Китае, результатом чего стало падение внутренних китайских цен в последние две декады сентября на $30-50. Давление на региональный рынок оказало решение властей ограничить металлургическое производство в ряде провинций с октября т.г. до окончания отопительного сезона для улучшения экологической ситуации. Это подтолкнуло производителей заполнить портфели заказов в кратчайшие сроки. Также планируется ограничить строительные проекты в зимний период, что в свою очередь вызывает опасения сокращения спроса.

Череда отрицательных факторов вынудила производителей выйти на экспортные рынки с более привлекательными и конкурентными предложениями. В итоге к началу октября экспортные цены на китайскую заготовку снизились до $505-510/т fob ($520-530/т cfr ЮВА), что на $30 ниже, чем в середине сентября. Экспортные цены на арматуру и катанку упали на $36 и $50 до $525-535/т fob и $550-560т fob.

"В условиях формирования нисходящего тренда покупатели стали занимать более жесткую позицию и выставлять еще более низкие встречные предложения, добиваясь уступок от поставщиков в большинстве регионов", - комментирует ситуацию эксперт УПЭ Олег Гнитецкий, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, в Турции за последние три недели внутренние и импортные цены на заготовку упали на $28 и $38 и в начале октября составляли $500-510/т exw и $505-515/т cfr. Исходя из текущих цен на лом и арматуру, перекатчики считают этот уровень импортных цен завышенным, выставляя встречные предложения не выше $470/т cfr.

Имея достаточный запас прочности по себестоимости и марже продаж, поставщики готовы предоставлять скидки в $5-10 для привлечения покупателей и быстрейшего заключения сделок. Таким образом, падение цен в ближайшие недели октября продолжится.

По мнению О.Гнитецкого, в октябре нисходящие тенденции на рынке длинного проката будут усиливаться. Традиционная оптимизация и сокращение складских запасов к концу года обусловит снижение заказов на ноябрьские и декабрьские поставки. Дополнительное давление на рынок будет оказывать удешевление лома и руды.