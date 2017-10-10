Экономика

14:08 10.10.2017

Украина и Турция усилят сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры

Украина и Турция усилят сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры

Украина и Турция намерены усилить сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом заявил его глава Владимир Омелян, открывая дорожно-строительный форум "Украина-Турция", проходящий в Киеве 10 октября.

Министерство также напоминает, что накануне В.Омелян в рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину провел встречу с министром транспорта, мореходства и связи Турции Ахметом Арсланом.

"Мы договорились расширить украино-турецкое сотрудничество в авиационной, а также в портовой и в дорожно-строительной сферах", - подчеркнул В.Омелян.

Он напомнил, что более 90% дорог в Украине нуждается в ремонте. В.Омелян также отметил, что в 2018 году стартует всеукраинская дорожная реформа.

Отдельно министр остановился на перспективах строительства концессионных дорог. "Мы разработали универсальный закон о концессии, который уже готов к внесению в Верховную Раду. В то же время внесены правки в существующее концессионное законодательство, касающиеся собственно дорог. Если мы его примем, сможем более-менее безопасно говорить с инвесторами, которые готовы заходить в Украину. Надеюсь, что в следующем году мы сможем провести необходимые формальные процедуры, тогда за три-четыре года Украина получит первые концессионные дороги. Но не раньше", - сказал он.

В.Омелян также заверил, что министерство и "Укравтодор" делают все, чтобы дорожно-строительный рынок в Украине развивался, был конкурентным и прозрачным.

"Мы приветствуем все компании, которые готовы качественно, ответственно и по конкурентной стоимости восстанавливать украинские дороги. Будем рады видеть больше турецких компаний в Украине", - добавил В.Омелян.

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