Главе Минэнерго Казахстана объявлен выговор, замминистра снят с должности из-за дефицита ГСМ

"Министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву будет объявлен выговор в связи с возникшим дефицитом ГСМ, его заместитель Асет Магауов снят с должности, заявил премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

"Я принимаю решение: первое - в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву. Относительно замминистра энергетики Асета Магауова принимаю решение освободить от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение правительства ", - сказал премьер.

Кроме того, глава правительства поручил принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) Сауату Мынбаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также по прекращению полномочий заместителя председателя правления КМГ Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение обязанностей.

В последнее время в Казахстане на рынке ГСМ сложилась напряженная ситуация. На АЗС республики выстраиваются очереди за бензином, некоторые АЗС отпускают бензин только по талонам или ограниченный объем.

Возникшую в настоящее время ситуацию с дефицитом бензина в Казахстане можно было заранее просчитать и принять меры, считает Б.Сагинтаев.

"Все, что было сказано, я не могу принять все эти объяснения. Заранее знали, еще в мае было написано письмо о том, что переносится ремонт Павлодарского НХЗ с весны на осень. Все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода. И можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать - какой объем, откуда, в какие регионы мы должны завозить, а не заниматься этим в сентябре", - подчеркнул он.

"На пустом месте создали напряженность. И все ссылки на курсовую разницу, на цены у соседей, увеличение доли импорта (... ) - постоянные отговорки. Я не могу с этим согласиться и это все считаю отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей. За это надо нести ответственность", - сказал Б.Сагинтаев.

В Казахстане действуют три НПЗ - Атырауский, Чимкентский и Павлодарский. Павлодарский НХЗ с конца сентября находится на ремонте, до этого в конце сентября ремонт был завершен на Атырауском НПЗ. Все НПЗ находятся в управлении АО "КазМунайГаз - Переработка и Маркетинг" (входит в структуру "КазМунайГаза").