Экономика

14:05 10.10.2017

Президент Литвы призывает ЕС добиваться от "Газпрома" компенсаций

Президент Литвы призывает ЕС добиваться от "Газпрома" компенсаций

Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что российский газовый концерн "Газпром" должен выплатить компенсацию Литве и другим странам ЕС, пострадавшим от его монополии.

Глава государства сделала это заявление после состоявшейся во вторник в Вильнюсе встречи с ответственной за конкуренцию комиссаром ЕС Маргрет Вестагер.

"Президент призвала Еврокомиссию добиваться того, чтобы пострадавшим от монополии "Газпрома" государствам, в том числе и Литве, были компенсированы финансовые убытки, и обеспечить, чтобы в будущем применялись цены, основанные на честной рыночной конкуренции и отражающие реальную ситуацию на рынке", - сообщила президентская администрация.

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Интерфакс-Украина
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