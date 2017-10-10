Президент Литвы призывает ЕС добиваться от "Газпрома" компенсаций

Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что российский газовый концерн "Газпром" должен выплатить компенсацию Литве и другим странам ЕС, пострадавшим от его монополии.

Глава государства сделала это заявление после состоявшейся во вторник в Вильнюсе встречи с ответственной за конкуренцию комиссаром ЕС Маргрет Вестагер.

"Президент призвала Еврокомиссию добиваться того, чтобы пострадавшим от монополии "Газпрома" государствам, в том числе и Литве, были компенсированы финансовые убытки, и обеспечить, чтобы в будущем применялись цены, основанные на честной рыночной конкуренции и отражающие реальную ситуацию на рынке", - сообщила президентская администрация.