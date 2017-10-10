Экономика

12:13 10.10.2017

"Эпицентр К" расширила сеть гипермаркетов в Украине до 46

"Эпицентр К" расширила сеть гипермаркетов в Украине до 46

 ООО "Эпицентр К" (Киев), развивающая сеть одноименных строительно-хозяйственных гипермаркетов в Украине, 7 октября открыла первый гипермаркет в Умани по ул. Киевская, 31-А, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, площадь нового гипермаркета составляет 10,1 тыс. кв. м, в нем представлены почти 60 тыс. наименований товаров. Инфраструктура объекта также включает экспресс-кафе и парковку на 110 автомобилей.

Кроме того, в результате запуска нового объекта создано более 160 рабочих мест, общие отчисления в государственный и местный бюджеты составят более 15 млн грн ежегодно.

Согласно данным веб-сайта компании, в настоящее время сеть "Эпицентр" объединяет 46 строительно-хозяйственных гипермаркетов в Украине общей площадью более 1 млн кв. м. Наибольшие сети представлены в Киеве (8 гипермаркетов), Харькове и Львове (по 3 гипермаркета). Ранее в перечень сети также входили гипермаркеты в Симферополе, Севастополе, Луганске и Донецкой области.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По результатам 2016 года компания увеличила чистую прибыль на 34,5% по сравнению с 2015 годом – до 2,434 млрд грн, выручку – на 24% - до 28,147 млрд грн. Чистый доход ООО от операционной деятельности вырос на 7% и составил 3,2 млрд грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 10 октября 2017 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (81,1%), Галина Герега (18,7%) и Татьяна Суржик (0,055%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Руководителем предприятия числится Петр Михайлишин.

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