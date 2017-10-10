Ирак и Иран продолжили наращивать экспорт нефти в сентябре

Ирак и Иран увеличили экспорт нефти в сентябре, воспользовавшись замедлением роста поставок из Саудовской Аравии, чтобы заполучить покупателей на таких ключевых рынках, как Китай и США.

Согласно данным о танкерных перевозках, которые отслеживает агентство Bloomberg, Ирак в сентябре поставлял за рубеж 3,98 млн баррелей нефти в сутки (б/с), что является максимумом с декабря. При этом экспорт Ирана вырос до 2,28 млн б/с - самого высокого уровня с февраля.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Экспорт Саудовской Аравии, согласно тем же оценкам, составлял 6,68 млн б/с и был вторым среди самых низких показателей 2017 года.

В понедельник министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) в ноябре сократит поставки клиентам на 560 тыс. б/с, снижение будет максимальным за всю историю.

Шаги Ирана и Ирака по захвату доли рынка проливают свет на напряженность внутри ОПЕК на фоне усилий Саудовской Аравии, де-факто лидера группы и крупнейшего экспортера нефти в мире, по восстановлению равновесия на нефтяном рынке.

"Ирак и Иран пользуются любой возможностью для продажи на тех рынках, где покупатели перестали получать от Саудовской Аравии прежние объемы, - заявил нефтяной аналитик Energy Aspects Ltd. в Лондоне Ричард Маллинсон. - Мы наблюдали снижение экспорта Саудовской Аравии последние несколько месяцев, что согласуется с ее нацеленностью на процесс ребалансировки".

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обещал в мае, что страна заметно сократит экспорт в США в попытке сдержать рост мировых запасов нефти. Поставки нефти из Саудовской Аравии в США падали с марта по август, когда достигли минимума этого года, свидетельствуют данные о танкерных перевозках.

Между тем Ирак в сентябре экспортировал в США 871 тыс. б/с в сентябре, обогнав Саудовскую Аравию второй месяц подряд. Ирак поставил США в августе почти вдвое больше нефти, чем Саудовская Аравия.

Экспорт нефти из Ирака в Индию с начала 2017 года составляет в среднем 794 тыс. б/с по сравнению с 738 тыс. б/с поставок из Саудовской Аравии. На этой неделе глава Saudi Aramco Амин Нассер открыл в Индии представительство компании для продвижения нефти и нефтепродуктов из Саудовской Аравии и реализации инвестиционных планов на индийском рынке.

Одновременно Иран догоняет Саудовскую Аравию по объемам экспорта нефти в Китай - разница между поставками из этих двух стран сократилась до минимума за 8 лет, показал отчет Главного таможенного управления КНР. Саудовская Аравия в сентябре отгружала в Китай 833 тыс. б/с, Иран - 600 тыс. б/с.

Общий объем экспорта Саудовской Аравии уменьшился в июле до самого низкого уровня за 34 месяца и был примерно на 1 млн б/с меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Joint Organisations Data Initiative (JODI). JODI, базирующаяся в Эр-Рияде, собирает данные, включая производство и экспорт, непосредственно у стран-производителей.

Ситуация может несколько измениться в случае, если США решат ввести дополнительные санкции против Ирана. Как ожидается, в ближайшие дни правительство США предоставит Конгрессу гарантии соблюдения Тегераном своих обязательств в рамках ядерной сделки.