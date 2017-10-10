Ривненская АЭС подключила блок №3 к энергосети

Ривненская АЭС во вторник в 9:02 по киевскому времени подключила к энергосети третий блок, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Блок был отключен 9 октября в 00:01 действием автоматической защиты турбогенератора ТГ-5.

Таким образом, в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны. На энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 52-е сутки среднего планового ремонта, блоке №3 ЗАЭС – 237-е сутки среднего планового ремонта, блоке №2 Хмельницкой АЭС – 45-е сутки среднего планового ремонта, блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 13-е сутки текущего ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

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Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт