IKEA тестирует продажи через интернет-магазины партнеров, готовится к выходу в Южную Америку

IKEA тестирует возможности продажи мебели через крупные сторонние интернет-магазины, компания называет эту программу самым масштабным изменением взаимодействия с клиентами за 74 года своей истории.

Кроме того, Inter IKEA Systems B.V. в понедельник обнародовала на сайте показатели за финансовый год, завершившийся в августе: совокупная выручка всех франчайзи увеличилась на 5%, до 38,3 млрд евро. Данные по IKEA Group, на которую приходится около 94% продаж, будут обнародованы отдельно во вторник.

Также Inter IKEA сообщила, что рассматривает выход на рынки Латинской Америки и расширение присутствия в странах Юго-Восточной Азии после того, как в этом году магазины компании появились в Латвии и Индии.

Активизация IKEA в интернете связана с продолжающимся сокращением посещаемости ее магазинов, которые обычно расположены за пределами городов, а также новыми digital-идеями, заявил Financial Times глава Inter IKEA Турбьёрн Лёф.

По словам Т.Лёфа, тестирование продаж через сторонние веб-сайты начнется в 2018 году. Вместе с тем он отказался комментировать слухи о возможном партнерстве IKEA с такими интернет-гигантами, как Alibaba и Amazon.

"Мы хотим изучить возможности и узнать, как себя покажет такая компания, как IKEA. Мы хотим выяснить, как сохранить свою индивидуальность в рамках сторонней платформы", - сказал глава Inter IKEA.

В Южной Америке IKEA планирует начать с Чили, Колумбии, Мексики и Перу, сообщил Т.Лёф агентству Bloomberg. Первые магазины в этих странах, вероятно, появятся в ближайшие пять лет. Пока из всех стран Латинской Америки компания представлена только в Доминиканской Республике.

Бразилию Т.Лёф назвал интересным рынком "с огромным потенциалом", но добавил, что ситуация в стране слишком сложная, поэтому она вряд ли будет в числе первых рынков Южной Америки, где появятся магазины IKEA.

Всего в текущем фингоду IKEA намерена открыть 22 новых магазина по всему миру по сравнению с 14 точками годом ранее. В дальнейшем этот показатель может увеличиться до 25 в год, сказал Т.Лёф.

Шведская IKEA - одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, число ее магазинов в 49 странах превышает 400. Компания была основана в 1943 году семьей Ингвара Кампрада.