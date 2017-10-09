НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ на 219,6 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов Украины завершили сделку с государственным долгом (репрофайлинг) по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), находящихся в собственности НБУ, на новые ОВГЗ, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно сообщению, общий объем портфеля ОВГЗ в собственности НБУ составляет 360,6 млрд грн, из которых под репрофайлинг попали облигации на 219,6 млрд грн.

При этом около 145,2 млрд грн от общего портфеля ОВГЗ были конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции и еще около 74,4 млрд грн - в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с фиксированными процентными ставками. Остаток портфеля осталась без изменений - с фиксированным уровнем доходности.

"Погашение облигаций, по которым был проведен репрофайлинг, будет происходить равномерно - примерно по 12 млрд грн ежегодно до 2047 года. Такой подход к погашению основной суммы долга позволит равномерно распределить нагрузку на государственный бюджет в течение 30 лет", - цитирует пресс-служба НБУ министра финансов Александра Данилюка.

Как отмечается в сообщении, наличие одновременно облигаций с фиксированной и плавающей ставками обеспечит диверсификацию процентного риска. В случае снижения рыночных процентных ставок Министерство финансов будет платить меньше за счет наличия облигаций с плавающей ставкой, а в случае повышения ставок на рынке наличие облигаций с фиксированной ставкой будет сдерживать стоимость заимствований.

"Одновременно за счет привязки выплат по части облигаций к уровню инфляции, репрофайлинг будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики, согласованной с целями НБУ по обеспечению низкой и стабильной инфляции", - цитируется пресс-служба НБУ заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия.

Наличие ОВГЗ с фиксированной доходностью и различными сроками погашения в портфеле также позволит НБУ использовать их для проведения монетарных операций в случае возникновения такой необходимости, говорится в сообщении.