Экономика

14:14 09.10.2017

Число нефтегазовых установок в мире в сентябре упало впервые за 6 месяцев

Число нефтегазовых установок в мире в сентябре упало впервые за 6 месяцев

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в сентябре сократилось впервые за полгода, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работала 2081 установка против 2116 в августе. При этом сентябрьский уровень на 497 больше показателя за аналогичный месяц 2016 года.

В США количество установок в прошлом месяце сократилось на 7 относительно августа и составило 940, в Канаде - также на 7, до 210 буровых. Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 55,3% работающих в мире буровых против 41% годом ранее.

Число установок в Европе в сентябре не изменилось относительно предшествующего месяца - 91. В Азиатско-Тихоокеанском регионе их количество снизилось на 6 (до 189), в Латинской Америке - на 14 (до 177), в Африке - на 5 (до 79). При этом на Ближнем Востоке показатель увеличился на 4 (до 395).

По итогам 2016 года среднемесячное количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире было минимальным за последние 17 лет и составляло 1593. Годом ранее их насчитывалось 2337, в то время как в 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число буровых - 3578.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по миру в целом.

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