Экономика

12:04 09.10.2017

Киев начал подключение к теплу объектов социальной сферы

Киев начал подключение к теплу объектов социальной сферы

 Киев начал процесс подключения к теплу объектов социальной сферы, в частности, детских садов и школ, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"Мы имеем распоряжение №2235 от 6 октября о том, что с 9 октября в Киеве начинается отопительный сезон. Начинается он с запуска тепла в школах, детсадах и других заведениях социальной сферы. На эти работы необходимо четыре-пять дней для того, чтобы подключить все такие объекты", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"После этого будем уже планировать подключение жилых домов. Напомню, что согласно действующему законодательству, подключение жилых домов начинается после того, как среднесуточная температура на протяжении трех суток подряд меньше 8 градусов по Цельсию", - добавил он.

В то же время П.Пантелеев отметил, что прогнозы синоптиков на ближайшие дни пока не предполагают такие погодные условия в столице.

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