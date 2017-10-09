Экономика

11:27 09.10.2017

Гройсман инициирует рабочую группу для разработки законопроекта по ужесточению ответственности правоохранителей за давление на бизнес

Гройсман инициирует рабочую группу для разработки законопроекта по ужесточению ответственности правоохранителей за давление на бизнес

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен создать совместно с бизнесом рабочую группу для разработки за 2-3 недели законопроекта по ужесточению ответственности представителей правоохранительных органов за давление на бизнес.

"Я инициирую сегодня и сейчас с вами, совместно, создание рабочей группы – очень быстрой – чтобы за 2-3 недели внести в парламент законопроект, который предусматривает вплоть до уголовной ответственности ответственность представителей правоохранительных и контролирующих структур за чрезмерное давление по отношению к реально работающему бизнесу", - сказал премьер в ходе круглого стола в Киеве в понедельник.

В,Гройсман призвал бизнес принять участие в разработке такого законопроекта.

"У меня есть вопрос: почему до сих пор "коррупционеры в погонах" не привлечены к ответственности? Те, кто давит или создает чрезмерное давление на реально работающий честный бизнес в стране? Очень важно, чтобы мы это урегулировали не словами и обещаниями, а конкретными юридическими действиями", - сказал премьер.

Он также добавил, что в течение 7-10 дней профильный комитет Верховной Рады должен подать Кабинету министров Украины законопроект о Службе финансовых расследований.

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