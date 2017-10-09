Гройсман инициирует рабочую группу для разработки законопроекта по ужесточению ответственности правоохранителей за давление на бизнес

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен создать совместно с бизнесом рабочую группу для разработки за 2-3 недели законопроекта по ужесточению ответственности представителей правоохранительных органов за давление на бизнес.

"Я инициирую сегодня и сейчас с вами, совместно, создание рабочей группы – очень быстрой – чтобы за 2-3 недели внести в парламент законопроект, который предусматривает вплоть до уголовной ответственности ответственность представителей правоохранительных и контролирующих структур за чрезмерное давление по отношению к реально работающему бизнесу", - сказал премьер в ходе круглого стола в Киеве в понедельник.

В,Гройсман призвал бизнес принять участие в разработке такого законопроекта.

"У меня есть вопрос: почему до сих пор "коррупционеры в погонах" не привлечены к ответственности? Те, кто давит или создает чрезмерное давление на реально работающий честный бизнес в стране? Очень важно, чтобы мы это урегулировали не словами и обещаниями, а конкретными юридическими действиями", - сказал премьер.

Он также добавил, что в течение 7-10 дней профильный комитет Верховной Рады должен подать Кабинету министров Украины законопроект о Службе финансовых расследований.