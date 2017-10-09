Экономика

11:07 09.10.2017

ГФС отчиталась о перечислении 8,305 млрд грн на ремонт дорог в январе-сентябре

ГФС отчиталась о перечислении 8,305 млрд грн на ремонт дорог в январе-сентябре

 Государственная фискальная служба (ГФС) перечислила за январь-сентябрь 2017 года 8,305 млрд грн на ремонт дорог в рамках "дорожного" эксперимента по отчислению 50% перевыполненных таможенных платежей.

Об этом сообщила ГФС на своей странцие в соцети Facebook.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество поступило в марте – 1,69 млрд грн, мае – 1,837 млрд грн, а также в июне – 1,503 млрд грн. Наименьшие поступления ГФС зафиксировала в сентябре – 166 млн грн.

Среди лидеров эксперимента в этом году Одесская (1,6 млрд грн), Киевская (1,4 млрд грн) и Львовская области (707 млн грн), отмечает ГФС.

Ведомство также напоминает, что эксперимент по финансовому обеспечению реконструкции и ремонта автодорог стартовал в сентябре 2015 года. Согласно ему, половина суммы перевыполнения ежемесячных плановых таможенных поступлений (пошлина, акцизный налог по ввезенным в Украину подакцизным товарам, налог на добавленную стоимость по ввезенным на таможенную территорию Украины товаров) направляется в спецфонды соответствующих региональных бюджетов.

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