Минэнергоугля Украины прогнозирует рост энергопотребления в 2018 на 1,4%

Прогнозный баланс электроэнергии Украины на 2018 года, утвержденный министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом 2 октября, предполагает рост энергопотребления на 1,4% – до 151 млрд кВт-ч, что соответствует динамике ожидаемого роста электропотребления в текущем году.

Как сообщило Минэнергоугля, экспорт электроэнергии предусмотрен в объеме 5,88 млрд кВт-ч, что на 3,7% ниже показателя в прогнозном балансе-2017, последний раз обновленном в конце мая этого года.

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Ухудшение прогноза связано с ожидаемыми меньшими поставками в Молдову (в среднем до уровня 90 млн кВт-ч в месяц), тогда как экспорт в Польшу, по оценкам министерства, увеличится с 80 до 100 млн кВт-ч в месяц, а поставки в Европу с Бурштынского острова останутся на уровне около 300 млн кВт-ч в месяц.

Импорт электроэнергии в 2018 году, как и в текущем году, не намечается.

Основными источниками покрытия спроса на следующий год остаются: АЭС - 84 млрд кВт-ч (-0,5% к балансу-2017 году в версии конца мая этого года), ТЭС – 49,76 млрд кВт-ч (+1,6%), ТЭЦ и когенерационные установки – 12,12 млрд кВт-ч (+5,1%), ГЭС - 8 млрд кВт-ч (-4,5%).

Предполагается, что альтернативные источники (ВЭС, СЭС, другие) нарастят выпуск электроэнергии на 20,8% – до 2,03 млрд кВт-ч, ГАЭС – на 6,2%, до 1,81 млрд кВт-ч, блок-станции – на 5,3%, до 1,61 млрд кВт-ч.

Для обеспечения производства электроэнергии ТЭС и ТЭЦ баланс-2018 предусматривает расход 26,6 млн тонн угля, что на 1,3% выше показателя баланса-2017. В то же время потребление антрацитных марок, как ожидается, упадет с 7,08 млн тонн до 4,95 млн тонн.

Предполагается также, что поставки газа для ТЭС и ТЭЦ возрастут на 8% – до 4,87 млрд куб. м, а поставки мазута снизятся в 3,9 раза – до 72,2 тыс. тонн.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в январе-августе 2017 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 1,5% (на 1,42 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 97,84 млрд кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Без учета технологических потерь рост составил 1,2% (на 0,92 млн кВт-ч) – до 77,95 млрд кВт-ч.